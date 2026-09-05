ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से क्या कहा गया?

विशाल चतुर्वेदी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा, 'मैं एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी लेकर गया था और वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास इंटरनेशनल लेवल की कोई इंडियन कहानी है? मैंने महाराज जी की कहानी इस तरह सुनाई कि मैं सचमुच टूट गया'।



उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगा जिस तरह उन्होंने रिजेक्ट किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो थोड़ी अपमानजनक थी। मेरे संबंध में नहीं, क्योंकि हम तो रिजेक्ट होते रहते हैं। हम लोग तो फिल्म बनाने वाले हैं। हम तो 1000 बार रिजेक्ट हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने बोला, मुझे लगा इनके दिमाग में जो नैरेटिव है, वो इनके दिमाग में किसी तरीके का कूड़ा भरा है। जाहिर है उस नैरेटिव की वजह से ही। ऐसे में उस नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी है'।



निर्देशक ने आगे कहा, 'मेरी इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी इसलिए भी बन जाती है कि भारत की जो संत मानसिकता है, उसको आप इस नजर से देखते हो और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो। इसका मतलब यही है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे देश के लिए काम नहीं कर रहा है। हमें अब ये कहानी बोलना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं इस फिल्म को लेकर थोड़ा अड़ गया'।