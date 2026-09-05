मिस वर्ल्ड 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला ने जीता खिताब, भारत की निकिता पोरवाल ने बनाई टॉप 40 में जगह

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वहीं भारत की ओर से हिस्सा लेने वाली निकिता पोरवाल टॉप 40 फाइनलिस्ट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। फिनाले में स्पेन की एलिजाबेथ रेयनेस अलाबर्न को फर्स्ट रनर अप और मलेशिया की तानुसिया को सेकंड रनर अप चुना गया। वहीं इस प्रतियोगिता का खिताब जोहेरी मोला ने जीता।जोहेरी मोला सिर्फ एक मॉडल नहीं हैं, बल्कि वह एक एजुकेटर, कम्युनिटी एडवोकेट और कम्युनिकेटर भी हैं। मिस वर्ल्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है।जोहेरी मोला वॉइस ऑफ टुमारो नाम की एक पहल की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। यह संस्था जरूरतमंद और कमजोर समुदायों के बच्चों और युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करती है। वह खुद भी बच्चों को पढ़ाती हैं। वह अंग्रेजी में साहित्य और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों में बेहतर सोच और उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देती हैं।