मिस वर्ल्ड 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला ने जीता खिताब, भारत की निकिता पोरवाल ने बनाई टॉप 40 में जगह
Miss World 2026 Winner: मिस वर्ल्ड 2026 के विजेता की घोषणा हो गई है। मिस वर्ल्ड का ताज डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला के सिर सजा है। जानिए जोहेरी मोला से जुड़ी पूरी जानकारी।
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वहीं भारत की ओर से हिस्सा लेने वाली निकिता पोरवाल टॉप 40 फाइनलिस्ट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। फिनाले में स्पेन की एलिजाबेथ रेयनेस अलाबर्न को फर्स्ट रनर अप और मलेशिया की तानुसिया को सेकंड रनर अप चुना गया। वहीं इस प्रतियोगिता का खिताब जोहेरी मोला ने जीता।
कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहेरी मोला?
जोहेरी मोला सिर्फ एक मॉडल नहीं हैं, बल्कि वह एक एजुकेटर, कम्युनिटी एडवोकेट और कम्युनिकेटर भी हैं। मिस वर्ल्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है।
जोहेरी मोला वॉइस ऑफ टुमारो नाम की एक पहल की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। यह संस्था जरूरतमंद और कमजोर समुदायों के बच्चों और युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करती है। वह खुद भी बच्चों को पढ़ाती हैं। वह अंग्रेजी में साहित्य और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों में बेहतर सोच और उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देती हैं।
जोहेरी मोला का जुड़ाव मीडिया से भी रहा है। वह यूनिविजन न्यू यॉर्क के वेंटाना ए क्विसक्वेया में बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने डोमिनिकन संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और कम्युनिटी से जुड़ी कई कहानियों को लोगों तक पहुंचाया।
इसके अलावा वह एक प्रोफेशनल मॉडल भी हैं और गोया गिव्स एंबेसडर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। शिक्षा, मीडिया और सामाजिक काम के जरिए जोहेरी लोगों से जुड़ने, उनमें सहानुभूति बढ़ाने और दूसरों को आगे बढ़ने के मौके देने पर जोर देती रही हैं।
प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं निकिता पोरवाल ने एशिया एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंटल ग्रुप के टॉप 10 में तो जगह बना ली पर टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाईं। निकिता ने मिस वर्ल्ड 2026 के टाॅप 40 क्वाटरफाइनल्स में अपनी जगह सुनिश्चित की थी।
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