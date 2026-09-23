बॉक्स ऑफिस: ‘हनुमान अंश’ के चमत्कार से फिकी पड़ीं करीना-कुणाल की फिल्में, ‘मिर्जापुर द मूवी’ की गद्दी बरकरार

फिल्म ‘दायरा’ लाखों में सिमटी

करीना कपूर अभिनीत फिल्म ‘दायरा’ की रिलीज को पांच दिन हो चुके हैं। मगर कलेक्शन लाखों से ज्यादा बढ़ नहीं रहा। वीकेंड होने के बाद भी फिल्म ने तीन दिनों में मात्र 4.50 करोड़ ही कमाई की। मगर सोमवार से फिल्म की कमाई और ज्यादा घट गई। चौथ दिन फिल्म ने सिर्फ 50 लाख रुपये कमाये। इसी तरह मंगलवार को भी फिल्म 50 लाख रुपये कमा कर सिमट गई।