ट्रोलिंग ट्रेंड: फैसला कपल का, सवाल एक से? विक्की-कटरीना हो या विराट-अनुष्का; निशाने पर अभिनेत्रियां ही क्यों?

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लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। खासकर एक्ट्रेसेस को अक्सर उनके कपड़ों, उम्र, शादी, मां बनने और करियर से जुड़े फैसलों के लिए ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात ये है कि अगर कोई फैसला पति-पत्नी मिलकर लेते हैं, तब भी सवाल सिर्फ पत्नी से पूछे जाते हैं। विज्ञापन



पुरुष स्टार के लिए जो चीज सामान्य मानी जाती है, वही काम महिला करे तो उसे ट्रोलिंग, तानों और यहां तक कि उसके चरित्र पर सवालों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ कपल्स के बारे में बताते हैं जहां फैसला पति-पत्नी दोनों का था, लेकिन सवाल सिर्फ एक से किए गए। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। खासकर एक्ट्रेसेस को अक्सर उनके कपड़ों, उम्र, शादी, मां बनने और करियर से जुड़े फैसलों के लिए ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात ये है कि अगर कोई फैसला पति-पत्नी मिलकर लेते हैं, तब भी सवाल सिर्फ पत्नी से पूछे जाते हैं।पुरुष स्टार के लिए जो चीज सामान्य मानी जाती है, वही काम महिला करे तो उसे ट्रोलिंग, तानों और यहां तक कि उसके चरित्र पर सवालों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ कपल्स के बारे में बताते हैं जहां फैसला पति-पत्नी दोनों का था, लेकिन सवाल सिर्फ एक से किए गए। विज्ञापन विज्ञापन बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी जितनी चमक-दमक भरी दिखती है, उतनी ही उनकी निजी-पेशवर और हर छोटी-बड़ी चीज पर लोगों की नजर रहती है। फिल्म रिलीज हो, शादी हो, बच्चा हो, लुक बदले या कोई नया फैसला- आम लोग उनके हर अपडेट पर अपनी नजर रखते हैं।

विक्की कौशल और कटरीना कैफ

बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने साल 2021 में शादी की। दोनों ने साल 2025 में अपने बेटे 'विहान' का स्वागत किया। 42 की उम्र में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और अब अभिनेत्री के लुक में काफी बदलाव आ गया है, जो कि स्वाभाविक भी है।



हालांकि, उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद सोशल मीडिया के एक वर्ग ने उनके वजन और लुक को लेकर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। उनकी तुलना उनकी पुरानी तस्वीरों से की गई और पोस्ट-प्रेग्नेंसी शरीर को लेकर बॉडी-शेमिंग तक हुई।



अब अगर देखा जाए तो उनके पति और अभिनेता विक्की कौशल के लुक्स में भी पहले से काफी बदलाव आया है। लेकिन लोग उन्हें ट्रोल नहीं करते। पुरुष अभिनेता के बालों में सफेदी या चेहरे पर उम्र की झलक को अक्सर 'मैच्योर लुक' कहा जा सकता है, उसी उम्र में अभिनेत्री के लिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि यह अब पहले जैसी क्यों नहीं दिखतीं?”

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में शादी की।

सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया।

इसके करीब दो साल बाद, बीते 19 सितंबर को दोनों दूसरी बेटी के माता-पिता बने।

लेकिन दीपिका की पहली प्रेग्नेंसी के दौरान चर्चा सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं रही।

सोशल मीडिया के एक वर्ग ने उनके बेबी बंप को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कहा कि वह 'फेक' है।

दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी पुराने सवालों की चर्चा फिर सामने आई।

दीपिका ने ऐसे कमेंट्स के बीच उस पोस्ट को लाइक किया जिसमें महिलाओं की प्रेग्नेंसी को लेकर अटकलें लगाने की आलोचना की गई थी। इसके साथ ही दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद कुछ सोशल मीडिया चर्चाओं में बच्चों के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठे। दिलचस्प बात यह है कि पैरेंट्स बनने का फैसला पति-पत्नी दोनों का होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी, बेबी बंप और मां के शरीर से जुड़े सवाल लगभग पूरी तरह महिला के हिस्से में आते हैं। दीपिका ने ऐसे कमेंट्स के बीच उस पोस्ट को लाइक किया जिसमें महिलाओं की प्रेग्नेंसी को लेकर अटकलें लगाने की आलोचना की गई थी। इसके साथ ही दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद कुछ सोशल मीडिया चर्चाओं में बच्चों के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठे। दिलचस्प बात यह है कि पैरेंट्स बनने का फैसला पति-पत्नी दोनों का होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी, बेबी बंप और मां के शरीर से जुड़े सवाल लगभग पूरी तरह महिला के हिस्से में आते हैं।

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी हाल ही में फिल्म 'टॉक्सिक' के इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा में रहीं। खासतौर पर 'तबाही' गाने में दोनों के बोल्ड सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कियारा को इसलिए भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वह शादीशुदा हैं और मां बन चुकी हैं।



कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक शादीशुदा और मां बनी महिला को इस तरह के सीन्स क्यों करने चाहिए। इसी ट्रोलिंग पर अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने भी सवाल उठाया कि क्या शादी और मां बनने के बाद महिला कलाकारों से सिर्फ एक खास तरह के किरदार निभाने की उम्मीद की जानी चाहिए?



वहीं, को-स्टार यश ने भी कियारा का बचाव करते हुए कहा कि लोगों ने सीन्स को समझा नहीं और उन्हें मिली नकारात्मकता पर बात की। यहां सवाल सिर्फ बोल्ड सीन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या शादी और मातृत्व के बाद महिला की पेशेवर पहचान की सीमाएं बदल जाती हैं?



अब बड़ा सवाल यह है कि परिवार तो यश का भी, फिर भी ट्रोल सिर्फ कियारा को ही क्यों किया गया?

सैफ अली खान और करीना कपूर

सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों ही लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं और दोनों की उम्र अब उस दौर में है जहां चेहरे पर उम्र का असर दिखना बिल्कुल स्वाभाविक है। सैफ ने खुद 50 की उम्र के बाद शरीर और लाइफस्टाइल में होने वाले बदलावों पर बात की है और माना है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर पहले की तरह चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करता।



दूसरी तरफ करीना को लंबे समय से उम्र और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। 2022 में उनके योग वीडियो पर भी उन्हें उम्र को लेकर ट्रोल किया गया था। यहां भी सवाल वही है- क्या पुरुष का उम्रदराज होना 'नेचुरल एजिंग' है और महिला का उम्रदराज होना 'लुक्स में गिरावट' होता है?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आलिया भट्ट ने 2022 में रणबीर कपूर से शादी के कुछ ही महीनों बाद बेटी राहा को जन्म दिया।

उस वक्त वह अपने करियर के बेहद महत्वपूर्ण दौर में थीं।

उनकी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद उन्हें इस बात के लिए भी आलोचना झेलनी पड़ी कि उन्होंने करियर के पीक पर मां बनने का फैसला क्यों लिया।

आलिया ने खुद इस तरह की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर बच्चा होने से उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्यों बदलनी चाहिए?

बाद में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शादी करने या करियर के पीक पर बेटी को जन्म देने के फैसले का कोई पछतावा नहीं है। रणबीर भी पिता बने और जाहिर है कि माता-पिता बनने का फैसला दोनों का था, लेकिन सार्वजनिक बहस का केंद्र मुख्य रूप से आलिया का करियर और उनका मां बनने का फैसला रहा। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शादी करने या करियर के पीक पर बेटी को जन्म देने के फैसले का कोई पछतावा नहीं है। रणबीर भी पिता बने और जाहिर है कि माता-पिता बनने का फैसला दोनों का था, लेकिन सार्वजनिक बहस का केंद्र मुख्य रूप से आलिया का करियर और उनका मां बनने का फैसला रहा।