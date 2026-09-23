गोविंदा: पत्नी सुनीता के आरोपों के बीच लालबागचा राजा पहुंचे एक्टर, वायरल एक्ट्रेस के साथ किए बप्पा के दर्शन

सुनीता ने दी थी रानी पर तीखी प्रतिक्रिया

जुलाई में गोविंदा ने रानी को अपनी आगामी फिल्म ‘रूपा’ में नई सह-कलाकार के रूप में मीडिया के सामने पेश किया। उसके बाद कुछ समय पहले वह रानी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। इस पर पैप्स ने जब सुनीता ने जब एक्टर ने उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंंने कहा, ‘ये कहवत सुना है कभी, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि', उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ये सब करता है वो, मैं इस बारे में क्या कहूं?’

