सोनिया गांधी के संस्मरण से क्यों जोड़ा कनेक्शन?

वहीं, कुछ यूजर्स इस तस्वीर का कनेक्शन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल, बीते दिनों विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम में एक ऐसी बात कही थी, जिस पर काफी विवाद हुआ।

राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा था कि खाने के समय पापा बैठे होते थे और उनकी गोद में मम्मा बैठी होती थीं। राहुल ने बताया कि बचपन में उन्हें यह सामान्य लगता था। लेकिन जब वह दोस्तों के घर जाते थे और उनके माता-पिता को इस तरह साथ नहीं देखते थे तो हैरान होते थे।