गणेश चतुर्थी: बप्पा के आगे मिट जाती हैं मजहब की सभी दीवारें, मुस्लिम सितारे भी श्रद्धा से मनाते हैं गणेशोत्सव

गणपति उत्सव की धूम फिल्म जगत में भी खूब देखी जाती है। शिल्पा शेट्टी से लेकर सोनू सूद तक कई सेलेब्स अपने घर बप्पा का स्वागत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई मुस्लिम सितारे भी हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी के जश्न में डूब जाते हैं। बप्पा के पूजा-अर्चना से लेकर विसर्जन में डांस करने तक, वे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर जानते हैं कि गैर मजहबी होने के बावजूद कौन-कौन से सितारे बप्पा के पर्व में शामिल होते हैं।

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