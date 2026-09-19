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दिलजीत दोसांझ: फैंस के सामने घुटने के बल क्यों झुके सिंगर? वजह जानकर यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

Sat, 19 Sep 2026 02:14 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 19 Sep 2026 02:14 PM IST
सार

Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ ने अपने वेम्बली कॉन्सर्ट के दौरान अपने दो फैंस के साथ कुछ ऐसा किया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
 

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Diljit Dosanjh bows down to fans at Wembley gifts them for attending his concert users praise
फैंस के साथ दिलजीत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ आजकल अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' में बिजी हैं। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में हुए हालिया कॉन्सर्ट के दौरान, एक यादगार पल तब सामने आया जब सिंगर ने दो फैंस को स्टेज पर बुलाया और एक तोहफे के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। ये दोनों फैंस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के बाद कॉन्सर्ट देखने आए थे।
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दिलजीत ने फैंस को स्टेज पर बुलाया
दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर 12 सितंबर के वेम्बली कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ऑडियंस में से दो पंजाबी फैंस को स्टेज पर बुलाते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी शिफ्ट खत्म करने के तुरंत बाद कॉन्सर्ट में आए थे।
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Diljit Dosanjh bows down to fans at Wembley gifts them for attending his concert users praise
फैंस के साथ दिलजीत - फोटो : सोशल मीडिया
खून पसीने की कमाई शो पर खर्च की
भीड़ से उनका परिचय कराते हुए, दिलजीत ने उनकी मेहनत और उनके शो में आने के लिए खर्च किए गए पैसों के बारे में बात की। उन्होंने पंजाबी में कहा, 'ये लोग वेम्बली में शो देखने के लिए सीधे अपनी शिफ्ट से आए हैं। उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम खत्म किया और शाम को शो देखने आ गए। यह उनकी खून-पसीने की कमाई थी, जिसे उन्होंने शो पर खर्च किया।'
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घुटने टेक कर दिलजीत ने अदा किया शुक्रिया
फिर वह एक घुटने पर बैठे, सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। इन दोनों फैंस ने कॉन्सर्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम खत्म करने के बाद उनका उत्साह साफ दिख रहा था। क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'दिलजीत पाजी, हम आ रहे हैं। बस थोड़ा सा काम बचा है। हम जल्द ही वेम्बली में आपके साथ होंगे।'

Diljit Dosanjh bows down to fans at Wembley gifts them for attending his concert users praise
फैंस के साथ दिलजीत - फोटो : सोशल मीडिया
सिंगर ने फैंस को दिया तोहफा
उनका और शुक्रिया अदा करते हुए दिलजीत ने कहा, 'आप लोग मेरे शो में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे शो में आने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके आए। मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा।' सिंगर ने उन फैंस की टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ देकर और उन्हें आभार के तौर पर गिफ्ट बॉक्स देकर इस पल को और भी खास बना दिया। सिंगर के इस काम ने फैंस का दिल जीत लिया। कई लोगों ने उन दो आदमियों की मेहनत को सराहने के लिए सिंगर की तारीफ की। एक फैन ने लिखा, 'ऐसे लोग इसके हकदार हैं, उनके और दिलजीत के लिए बहुत खुशी है। आपके लिए दिल से बहुत सारा प्यार और सम्मान।' एक और फैन ने कमेंट किया, 'बहुत सम्मान! आप असल में अपने फैंस की वजह से ही स्टेज पर हैं!'

Diljit Dosanjh bows down to fans at Wembley gifts them for attending his concert users praise
फैंस के साथ दिलजीत - फोटो : सोशल मीडिया
वेम्बली कॉन्सर्ट दिलजीत के करियर का एक यादगार पल भी था।
  • दिलजीत के 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' के तहत, 12 सितंबर को लंदन की मशहूर जगह पर उनका मुख्य शो हुआ।
  • बताया जाता है कि इसमें 90,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और सारे टिकट बिक गए।
  • यह कॉन्सर्ट ग्लोबल स्टेज पर पंजाबी म्यूजिक के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी साबित हुआ।

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