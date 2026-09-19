सुनीता आहूजा: कृष्णा अभिषेक के बच्चों ने छुए गोविंदा की पत्नी के पैर, कश्मीरा ने मामी को गर्मजोशी से लगाया गले
Sunita Ahuja: सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक के परिवार ने एक खास पल शेयर किया है। इसमें दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते की झलक देखने को मिलती है।
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वीडियो में नजर आ रहा है कि सुनीता के घर पहुंचते ही दोनों छोटे बच्चे अपनी दादी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने दौड़े। सुनीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और खूब प्यार-दुलार किया। यह पल परिवार के लिए खास बन गया। इसके बाद जुड़वां बच्चों के साथ उनकी मां कश्मीरा भी आईं। वह सुनीता के पास गईं और उन्हें गले लगाया। सेलिब्रेशन के एक और प्यारे पल में, सुनीता परिवार को दो बड़े डिब्बे तोहफे में देती दिखीं। वर्षों की अनबन के बाद परिवार के लिए यह मिलन एक सुखद पल था।
इस मौके के लिए सुनीता ने एक शानदार पारंपरिक चमकीली पीली साड़ी पहनी थी। उनके साथ उनके बेटे यशवर्धन भी थे। कृष्णा के घर हुए इस सेलिब्रेशन में उनकी बेटी टीना और पति गोविंदा नजर नहीं आए।
कुछ हफ्ते पहले रक्षाबंधन पर सुनीता, यशवर्धन और टीना की मुलाकात कृष्णा और उनकी बहन आरती सिंह से हुई थी। कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसमें टीना उन्हें राखी बांधते हुए 'भैया मेरे राखी के बंधन को' गाना गा रही थीं। इस मजेदार पल ने सभी को हंसा दिया। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'अगली बार बैंकॉक के टिकट।' हालांकि, बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि असल में कृष्णा ही बैंकॉक जाना चाहते हैं।
- परिवार के मिलन के ये पल 14 साल लंबे पारिवारिक झगड़े के बाद देखने को मिले हैं।
- ये पल इसलिए खास हैं क्योंकि इसमें कृष्णा, कश्मीरा और सुनीता एक साथ नजर आ रहे हैं।
- इस बीच, सुनीता आहूजा गोविंदा के साथ अपनी शादी को लेकर चल रही अलग होने की अफवाहों के कारण भी सुर्खियों में रही हैं।
- उन्होंने कई बार अभिनेता के कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के बारे में बात की है।