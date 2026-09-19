{"_id":"6aae37868c564b809e04a96b","slug":"krushna-abhisheks-sons-touch-govindas-wife-sunita-ahujas-feet-kashmeera-shares-warm-hug-2026-09-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सुनीता आहूजा: कृष्णा अभिषेक के बच्चों ने छुए गोविंदा की पत्नी के पैर, कश्मीरा ने मामी को गर्मजोशी से लगाया गले","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन सुनीता आहूजा ने अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक और उनके परिवार के साथ गणेश पूजा के मौके पर एक प्यारा पल शेयर किया। इस मुलाकात में कृष्णा की पत्नी कश्मीरा और उनके जुड़वां बेटे रायन और कृशांग भी शामिल थे। मुलाकात का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और कृष्णा के बेटों के बीच फिर से बने अच्छे रिश्ते की झलक दिखती है।

वीडियो में क्या है?

वीडियो में नजर आ रहा है कि सुनीता के घर पहुंचते ही दोनों छोटे बच्चे अपनी दादी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने दौड़े। सुनीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और खूब प्यार-दुलार किया। यह पल परिवार के लिए खास बन गया। इसके बाद जुड़वां बच्चों के साथ उनकी मां कश्मीरा भी आईं। वह सुनीता के पास गईं और उन्हें गले लगाया। सेलिब्रेशन के एक और प्यारे पल में, सुनीता परिवार को दो बड़े डिब्बे तोहफे में देती दिखीं। वर्षों की अनबन के बाद परिवार के लिए यह मिलन एक सुखद पल था।

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गोविंदा और टीना नजर नहीं आए

इस मौके के लिए सुनीता ने एक शानदार पारंपरिक चमकीली पीली साड़ी पहनी थी। उनके साथ उनके बेटे यशवर्धन भी थे। कृष्णा के घर हुए इस सेलिब्रेशन में उनकी बेटी टीना और पति गोविंदा नजर नहीं आए।