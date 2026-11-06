एक्सक्लूसिव: पटाखों से जला था पैर, किसे पसंद है सोन पापड़ी? 'तारक मेहता..' की कास्ट ने सुनाए दिवाली के किस्से

पिंकू उर्फ अजर कहते हैं, 'दिवाली मुझे बहुत पसंद है। इस त्योहार पर हर तरफ रोशनी होती है और मुझे लाइट्स बहुत पसंद हैं। दिवाली सबके जीवन में पॉजिटिविटी और खुशियां लेकर आती है। घरों में मिठाइयां आती हैं और लोग एक-दूसरे से मिलते हैं। इसलिए यह त्योहार मेरे लिए खास है।'गोगी उर्फ समय को शो की शूटिंग के दौरान हुआ एक हादसा याद है। वह बताते हैं, 'एक बार दिवाली की शूटिंग के दौरान पटाखे जलाते हुए मेरा पैर बुरी तरह जल गया था। उसके बाद से पटाखों को लेकर डर बैठ गया और मैंने उन्हें जलाना छोड़ दिया। हालांकि, दिवाली बहुत खूबसूरत त्योहार है। हमें खुशियां मनाने के लिए एक मौका चाहिए और दिवाली ऐसा ही मौका है।'सोनू उर्फ खुशी माली कहती हैं, 'मुझे सोन पापड़ी पसंद है। पता नहीं लोग इसे इतना ट्रोल क्यों करते हैं। कोई ऑफर करे तो मैं जरूर खाऊंगी। वैसे, मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती। हमारे ग्रुप में मिठाई खाने वाला एक ही इंसान है और वह गोली है, जो मेरे हिस्से की मिठाई भी खा जाता है।'वही गोली उर्फ धर्मित तूरखिया जोड़ते है, 'मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। जब भी किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, वहां मिठाइयां जरूर होती हैं। दिवाली पर हम खूब मस्ती करते हैं। हम पटाखे जलाते हैं, मिठाइयां खाते हैं और खूब एन्जॉय करते हैं।'