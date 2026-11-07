दिवाली 2026: करण जौहर ने बच्चों संग करवाया फोटोशूट, पूजा में जान्हवी समेत कई सेलेब्स पहुंचे; देखें तस्वीरें

दिल के टुकड़ों के साथ करण का फोटोशूट

करण जौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने यश और रूही के साथ तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। करण जौहर ने पोस्ट के साथ लिखा है, 'मेरे दिल के टुकड़े। मेरी दुनिया...मेरा आशीर्वाद...रूही और यश के साथ मुझे पूरा करने के लिए यूनिवर्स को शुक्रिया। हम अपनी माओं का आशीर्वाद पाकर धन्य हैं। हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं'।