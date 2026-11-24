दिलजीत दोसांझ के बाद अब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरु रंधावा अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इससे पहले सिंगर अपने लाइव कॉन्सर्ट के कंटेंट को लेकर सवालों के घेरे में हैं। उनके 'सिर्रा टूर' से पहले एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है और कानूनी चेतावनी भी दी गई है। रंधावा 12 दिसंबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं।

कितने साल बाद रंधावा करने जा रहे कॉन्सर्ट? गुरु रंधावा तीन साल के ब्रेक के बाद 'सिर्रा टूर' के जरिए बड़े स्तर पर लाइव परफॉर्मेंस में वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि, इस शो से पहले नई दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक लिखित शिकायत सौंपी गई।

क्या है शिकायतकर्ता की मांग?

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि गुरु रंधावा या उनकी अधिकृत मैनेजमेंट टीम अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दें कि 12 दिसंबर के कॉन्सर्ट में ऐसे कोई बोल या परफॉर्मेंस शामिल नहीं होंगे, जो नशीले पदार्थों को बढ़ावा देते हों या उनका महिमामंडन करते हों।



उन्होंने यह भी मांग की है कि कॉन्सर्ट में नशीले पदार्थों के सेवन को बढ़ावा न दिया जाए और कलाकार संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करें। गायक और उनके प्रतिनिधियों को लिखित जवाब देने और अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इस मामले को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और अन्य संबंधित एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।



हालांकि गुरु रंधावा, उनकी मैनेजमेंट टीम और इवेंट आयोजकों ने अब तक इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।