बॉक्स ऑफिस: छुट्टी के दिन अक्षय-सैफ की फिल्म को मिला फायदा! 'हनुमान अंश' के आगे कितनी हुई 'हैवान' की कमाई?

फिल्म ‘हैवान’ के बारे में

फिल्म ‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म से अक्षय और सैफ 18 साल बाद एक दूसरे के साथ पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। आखिरी बार साल 2008 में 'टशन' में दोनों को एक साथ देखा गया था। फिल्म में सैफ और अक्षय के अलावा सैयामी खेर और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं।