इंटरव्यू: ‘पैसे हैं ही नहीं, फिल्म तो फ्लॉप हो गई’, शाहरुख की हीरोइन के साथ हुआ था स्कैम; जानें क्या था मामला

'प्रोड्यूसर काम करवा लेते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे'

डिजिटल अरेस्ट पर आधारित सीरीज 'स्कैम 2024: द डिजिटल अरेस्ट स्टोरी' में नजर आ रहीं विद्या मालवडे से पूछा गया कि क्या कभी इंडस्ट्री में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसे बाद में उन्होंने बड़े स्कैम की तरह महसूस किया हो।

इस पर विद्या ने कहा, 'स्कैम तो नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि एक जमाना था, जब मैं बहुत भोली थी। उस समय प्रोड्यूसर पैसे नहीं देते थे। काम करवा लेते थे, लेकिन पैसे नहीं ..फिल्म रिलीज भी हो जाती थी, फिर भी आप अपने पैसों के लिए पूछते रहते थे कि मेरे पैसे कहां हैं? इसके बाद भी पैसे नहीं मिलते थे। प्रोड्यूसर कह देते थे कि पैसे हैं ही नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई, तो पैसे नहीं हैं।

मैं बस यही सोचती थी कि मैंने फिल्म इसलिए थोड़ी न साइन की थी कि जब फिल्म हिट होगी, तब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। मैंने इसलिए साइन की थी कि यह मेरा काम है और इसके मुझे पैसे चाहिए। सिंपल ...आज भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन शुक्र है कि अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता।'