योद्धा की भूमिका में नजर आए धनुष

फर्स्ट लुक में धनुष युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। धनुष का यह लुक काफी रफ एंड टफ लग रहा है। पोस्टर को देखकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धनुष इस फिल्म में किसी सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के इस लुक में अभिनेता के चारों ओर सैनिकों के शव जमीन पर पड़े हैं। धनुष के हाथ में बंदूक है और ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में वह फिलहाल अकेले जीवित बचे हैं।





Captain Miller First look ! Respect is freedom pic.twitter.com/DDrFjjO46r