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गिरी बाबू का निधन: नहीं रहे तेलुगु एक्टर-डायरेक्टर, पांच दशक के करियर में 600 से अधिक फिल्मों में किया था काम

Sat, 14 Nov 2026 05:50 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sat, 14 Nov 2026 05:50 PM IST
सार

  • Giri Babu Death: तेलुगु सिनेमा जगत से एक दुखद सूचना सामने आई है।
  • दिग्गज अभिनेता, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर गिरी बाबू नहीं रहे।
  • 83 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे।

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Telugu actor producer and director Giri Babu aka Yerra Seshagiri Rao passed away
अभिनेता गिरी बाबू का निधन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता, निर्माता-निर्देशक गिरी बाबू का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। आज 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से टॉलीवुड में शोक की लहर आ गई है। गिरी बाबू ने अपने पांच दशक के करियर में 600 से अधिक फिल्में की थीं।

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किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे गिरी बाबू
गिरी बाबू प्रकाशम जिले के रविनुथला गांव के एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार से थे। फिल्मों में करियर बनाने के लिए वे मद्रास चले गए। गिरीबाबू ने अपने करियर की शुरुआत मुख्य अभिनेता के तौर पर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने विलेन की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं। फिर उन्होंने कॉमिक रोल भी किए। 

  • गिरी बाबू ने साल 1973 में फिल्म 'जगमे माया' से अपने करियर की शुरुआत की थी।
  • उन्होंने पांच दशक के करियर में 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 
  • मालूम हो कि उनके बेटे रघुबाबू टॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन हैं। 
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इन फिल्मों में किया था काम
गिरी बाबू ने कई तरह के अलग-अलग किरदार निभाकर तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। करुणामयुडू, सिम्हा गर्जना, कांचू कागड़ा, सिंहासनम, खड्गम, अथाडू, गम्यम, दमरुकम और गीत गोविंदम जैसी फिल्मों में उनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। एक्टिंग का दमखम दिखाने के साथ ही उन्होंने खुद को निर्माता और निर्देशक के रूप में भी स्थापित किया।

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शुरू किया था प्रोडक्शन हाउस
अभिनय के अलावा गिरी बाबू ने निर्माता और निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस जयभेरी पिक्चर्स की स्थापना की और कई फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने रणरंगम, इंद्रजीत और नी सुखामे नी कोरुथुन्ना जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। गिरी बाबू के निधन पर तेलुगु सितारे और फैंस दुख जता रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

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