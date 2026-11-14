गिरी बाबू का निधन: नहीं रहे तेलुगु एक्टर-डायरेक्टर, पांच दशक के करियर में 600 से अधिक फिल्मों में किया था काम

लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता, निर्माता-निर्देशक गिरी बाबू का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। आज 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से टॉलीवुड में शोक की लहर आ गई है। गिरी बाबू ने अपने पांच दशक के करियर में 600 से अधिक फिल्में की थीं।

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