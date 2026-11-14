दिलजीत दोसांझ इंदौर कॉन्सर्ट: 'जय श्री महाकाल' जयकारे के साथ पहुंचे सिंगर, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फाइनल परमिशन का इंतजार क्यों?

इंदौर पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉन्सर्ट को लेकर फाइनल परमिशन इस बात पर निर्भर करेगी कि वेन्यू हर तय सुरक्षा शर्त को पूरा करता है या नहीं। कथित तौर पर मिली धमकियों की खबरों के बीच पुलिस इवेंट को लेकर तैयारियों पर कड़ी नजर रख रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाबी सिंगर के इस कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। दिलजीत भी इंदौर पहुंच चुके हैं। हालांकि, कॉन्सर्ट की फाइनल परमिशन अभी भी रिव्यू में है। यह इस बात पर निर्भर करेगी कि वेन्यू सभी जरूरी सुरक्षा स्टैंडर्ड को पूरा करता है या नहीं।