ओम चैप्टर 1 ट्रेलर: धांसू एक्शन अवतार में नजर आए धनुष, खाकी वर्दी पहने दिखीं साई पल्लवी, कब रिलीज होगी फिल्म?

कब रिलीज होगी फिल्म?

यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जा रहा है। के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि 'ओम' लाल चंदन की तस्करी की दुनिया पर आधारित है। धनुष एक लकड़हारे की भूमिका में हैं। धीरे-धीरे उनका किरदार एक खतरनाक सिंडिकेट में फंस जाता है। वहीं, साई पल्लवी सीबीआई ऑफिसर के रूप में लाल चंदन की तस्करी के एक मामले की जांच करती हैं।