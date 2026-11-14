कॉफी विद करण 9: समय रैना बनेंगे करण जौहर के मेहमान? फराह खान और तन्मय भट्ट के साथ करेंगे चैट शो में शिरकत

क्या समय की गर्लफ्रेंड भी आएंगी नजर?

कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि समय रैना अपनी गर्लफ्रेंड मेधा के साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल, 'कॉफी विद करण 9' पर वरुण धवन ने एक टास्क के तहत समय रैना को फोन किया था। मगर, तब समय रैना ने कॉल पर बताया कि वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं। समय की बात सुनकर करण जौहर ने कहा था कि वे इस वक्त 'कॉफी विद करण 9' पर हैं। करण ने आगे कहा था, 'तुम्हें इसी तरह कॉफी विद करण पर खुलकर बात करनी है। जल्दी आओ और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताओ'। इसी बातचीत के आधार पर समय रैना के 'कॉफी विद करण' में डेब्यू को लेकर चर्चा है।