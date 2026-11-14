कॉफी विद करण 9: समय रैना बनेंगे करण जौहर के मेहमान? फराह खान और तन्मय भट्ट के साथ करेंगे चैट शो में शिरकत
- Samay Raina in Koffee With Karan: करण जौहर के चैट शो में समय रैना नजर आने वाले हैं।
- इस सेलिब्रिटी चैट शो में समय रैना के आने की खबर ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है।
- हाल ही में कॉमेडियन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करण के शो का पोस्टर साझा कर हलचल बढ़ा दी है।
विस्तार
करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' में चर्चित कॉमेडियन समय रैना डेब्यू करने वाले हैं। करण इन दिनों 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। यह फाइनल सीजन भी है। शो के पहले मेहमान सलमान खान बने थे। अब तक कई सेलिब्रिटी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। आगामी एपिसोड में समय रैना अपनी कॉमेडी से धमाका करते नजर आएंगे।
करण जौहर ने दिया था संकेत
करण जौहर पहले ही 'कॉफी विद करण 9' में समय रैना की उपस्थिति को लेकर जिक्र कर चुके हैं। करण ने हाल ही में ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ को दिए एक इंटरव्यू में अपने चैट शो में मेहमानों को चुनने और इसके कारणों पर बात की थी। इसी दौरान उन्होंने समय रैना, तन्मय भट्ट और फराह खान के साथ एक एपिसोड का जिक्र भी किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही समय रैना ने करण जौहर के इस शो का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है।
समय रैना के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
कॉमेडियन समय रैना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करण जौहर के चैट शो का पोस्टर शेयर किया है। इसने उनकी उपस्थिति को लेकर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, समय ने पोस्टर के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है। मगर, उनके पोस्ट के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि समय रैना अपनी कॉमेडी से जल्द ही 'कॉफी विद करण 9' में धमाका करेंगे।
क्या समय की गर्लफ्रेंड भी आएंगी नजर?
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि समय रैना अपनी गर्लफ्रेंड मेधा के साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल, 'कॉफी विद करण 9' पर वरुण धवन ने एक टास्क के तहत समय रैना को फोन किया था। मगर, तब समय रैना ने कॉल पर बताया कि वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं। समय की बात सुनकर करण जौहर ने कहा था कि वे इस वक्त 'कॉफी विद करण 9' पर हैं। करण ने आगे कहा था, 'तुम्हें इसी तरह कॉफी विद करण पर खुलकर बात करनी है। जल्दी आओ और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताओ'। इसी बातचीत के आधार पर समय रैना के 'कॉफी विद करण' में डेब्यू को लेकर चर्चा है।
अब तक इस सीजन में ये सितारे आ चुके हैं नजर
बता दें कि करण जौहर के चर्चित शो के इस सीजन के अब तक कई एपिसोड आ चुके हैं। पहले शो में सलमान खान और करिश्मा कपूर नजर आए थे। इसके बाद जान्हवी कपूर-वरुण धवन, रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, सैफ अली खान-करीना कपूर और कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शो में शिरकत कर चुके हैं। देखना होगा कि समय रैना वाला एपिसोड कितना खास होता है।