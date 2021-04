अरुणाचल प्रदेश में आग पीड़ितों की मदद के लिए आए वरुण और नताशा, दान किए एक लाख रुपये

इस बात की जानकारी Dipro Ziro नाम के ट्विटर हैंडल ने दी है। ट्विटर हैंडल ने वरुण धवन और नताशा दलाल की तीन तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने लिखा, 'वरुण धवन और नताशा दलाल ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के लाजू सर्कल के लोंगलियांग गांव के पीड़ितों को राहत सहायता के रूप में एक लाख रुपये दान किए हैं।'

#VarunDhawan and #NatashaDalal donated https://t.co/jqARXdxHiQ lakh as relief assistance to the fire victims of #Longliang at Lazu Circle at Tirap District, Arunachal Pradesh.

Varun has been camping in #Ziro since Feb, shooting for his upcoming movie #Bhediya pic.twitter.com/gFj1ikaS4h