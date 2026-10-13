उड़ता तीर: कैसे पाकिस्तानी एजेंट बना भारतीय देशभक्त? फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

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ट्रेलर में क्या है खास?

दूसरे ट्रेलर में पहले की तरह कॉमेडी, ह्यूमर और एक्शन का तड़का देखने को मिलता है। आयुष्मान का किरदार अपनी याददाश्त खो जाता है और भूल जाता है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है और खुदको भारतीय देशभक्त समझने लगता है। विज्ञापन



आयुष्मान एक-एक कर आतंकवादियों को मारने लगते हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार उनकी इन हरकतों से काफी परेशान होते दिखते हैं। इसके साथ ट्रेलर में काफी कॉमेडी सीन्स भी नजर आते हैं। इस ट्रेलर के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। दूसरे ट्रेलर में पहले की तरह कॉमेडी, ह्यूमर और एक्शन का तड़का देखने को मिलता है। आयुष्मान का किरदार अपनी याददाश्त खो जाता है और भूल जाता है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है और खुदको भारतीय देशभक्त समझने लगता है।आयुष्मान एक-एक कर आतंकवादियों को मारने लगते हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार उनकी इन हरकतों से काफी परेशान होते दिखते हैं। इसके साथ ट्रेलर में काफी कॉमेडी सीन्स भी नजर आते हैं। इस ट्रेलर के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

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अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' अपने ट्रेलर और चल रहे प्रमोशन से काफी चर्चा बटोर रही है। फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में मेकर्स ने इसका एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जानिए कैसा है दूसरा ट्रेलर।