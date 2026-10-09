तुम मेरे हो ट्रेलर: इश्क, दर्द और एक्शन से भरपूर है गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की फिल्म, इस दिन होगी रिलीज

विज्ञापन





बॉलीवुड डेब्यू कर रहीं ईशा

फिल्म 'तुम मेरे हो' के साथ एक्ट्रेस ईशा बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं, गुरमीत इस फिल्म के जरिए पहली बार बतौर निर्माता भी अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। दोनों एक्टर्स फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। इससे पहले गुरमीत और ईशा कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं।

विज्ञापन

गुरमीत चौधरी जल्द ही फिल्म 'तुम मेरे हो' में ईशा मालवीय के साथ नजर आएंगे। आशीष पांडा द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने आज जारी कर दिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जानिए फिल्म के बारे में पूरी जानकारी।