हेल्थ अपडेट: रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए रजनीकांत, पत्नी ने दी जानकारी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रजनीकांत को हाल ही में चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बारे में उनकी टीम ने बताया कि उन्हें 'रूटीन चेकअप' के लिए अस्पताल आया गया है। अभिनेता गुरुवार शाम साढ़े चार बजे चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे।

इससे पहले दिसंबर 2020 में 70 वर्षीय फिल्म अभिनेता को अपने थकावट और बल्ड प्रेशर में उतार-चढ़ाव का अनुभव होने के बाद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि, बाद में उन्हें दो दिनों के भीतर छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले सुपरस्टार का किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका है।

Actor Rajinikanth has been admitted to Kauvery Hospital in Chennai, says the hospital. pic.twitter.com/ONK6w0icrt