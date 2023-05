निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म 'द केरल स्टोरी' पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ है। अदा शर्मा स्टारर यह फिल्म टिकट खिड़की पर जमकर कमाई कर रही है। 'द केरल स्टोरी' को न सिर्फ भारत में ही, बल्कि विदेश में भी काफी पसंद किया जा रहा है। यह फिल्म अदा शर्मा की लाइफ की सबसे ज्यादा कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है।

#TheKeralaStory embarks on a SMASHING START in Australia…

⭐️ Thu: A$ 15,361

⭐️ Fri: A$ 66,580 / 33 locations

333.44% GROWTH on Day 2… FANTASTIC.

Total: A$ 81,941 [₹ 44.76 lacs]#comScore pic.twitter.com/fhzrMy4csW