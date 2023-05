पीएम मोदी से लगाई गुहार

'द केरल स्टोरी' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद भी सुदीप्तो सेन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसी क्रम में फिल्म 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' पर विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा को डर सता रहा है कि उनकी जान खतरे में है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, जहां उनकी हत्या हो सकती है।





#WATCH | Sanoj Mishra, director of the Hindi film "The Diary of West Bengal" speaks on the notice severed to him by the West Bengal police alleging that the director is trying to defame Bengal with this film, says, "My intention is not to malign the image of the state. We have… https://t.co/N00BlnwqOx pic.twitter.com/SOrakPdjCe