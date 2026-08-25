द वन टीजर: सामने आया द वन का टीजर, अलग अंदाज में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा; जानें फिल्म में क्या कुछ होगा खास
The Vvaan Teaser: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म 'द वन' टीजर रिलीज हो चुका है। जानिए टीजर में क्या कुछ है खास।
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'द वन' के टीजर की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां काली शक्तियां होती हैं और उस जंगल में जाना भी वर्जित होता है। इस बीच कई रहस्यमयी चीजें भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद टीजर में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आते हैं, जिनके पास कुछ शक्तियां होती हैं और वो उस जंगल में जाते हैं।
इसके साथ माता का भी स्वरूप देखने को मिलता है, जो कहीं न कहीं इस कहानी और काली शक्तियों से जुड़ी होती हैं। टीजर में काफी रहस्यमयी और सस्पेंसफुल सीन्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिल्म में शानदार वीएफएक्स देखने को मिलता है। हालांकि टीजर में कहानी पूरी तरह समझ नहीं आती है।
- फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा तमन्ना भाटिया भी अहम किरदार में नजर आएंगी।
- टीजर में उनकी भी झलक देखने को मिलती है।
- उनके अलावा टीजर में सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, अनुप सोनी, श्वेता तिवारी की भी झलक देखने को मिलती है।
टीजर में सिद्धार्थ माता की बात करते हुए एक दमदार डायलॉग कहते नजर आते हैं। वो कहते हैं- 'हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी रक्षक है वो जिनकी शेर सवारी है।'
- फिल्म 'द वन' का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है।
- वहीं इसे शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है।
- फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।