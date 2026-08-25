द वन टीजर: सामने आया द वन का टीजर, अलग अंदाज में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा; जानें फिल्म में क्या कुछ होगा खास

सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी लोक थ्रिलर और माइथोलॉजिकल फिल्म 'द वन' का टीजर आज रिलीज हो गया है। टीजर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। जानिए टीजर में क्या कुछ है खास।

टीजर में क्या कुछ खास?

'द वन' के टीजर की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां काली शक्तियां होती हैं और उस जंगल में जाना भी वर्जित होता है। इस बीच कई रहस्यमयी चीजें भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद टीजर में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आते हैं, जिनके पास कुछ शक्तियां होती हैं और वो उस जंगल में जाते हैं।



इसके साथ माता का भी स्वरूप देखने को मिलता है, जो कहीं न कहीं इस कहानी और काली शक्तियों से जुड़ी होती हैं। टीजर में काफी रहस्यमयी और सस्पेंसफुल सीन्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिल्म में शानदार वीएफएक्स देखने को मिलता है। हालांकि टीजर में कहानी पूरी तरह समझ नहीं आती है।