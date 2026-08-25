हैवान ट्रेलर एक्स रिव्यू: तारीफों के बीच क्यों ट्रोल हुआ ‘हैवान’ का ट्रेलर? यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
Haiwaan Trailer X Review: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म 'हैवान' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानिए यूजर्स ने ट्रेलर को लेकर कैसा रिएक्शन दिया है।
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अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 वर्षों के बाद एक-साथ अपकमिंग फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जानिए फिल्म का ट्रेलर यूजर्स को कैसा लगा है।
काफी यूजर्स ने की तारीफ
- फिल्म के ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।
- एक यूजर ने लिखा- ‘ट्रेलर बेहद दिलचस्प है और इसमें कई सरप्राइज हैं। देखिए, अक्षय कुमार का अवतार कितना शानदार है, उनके एक्सप्रेशन और स्माइल कमाल की है। दमदार स्टारकास्ट और दिल को छू लेने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक।'
- दूसरे यूजर ने ट्रेलर को सराहते हुए इसे 5 से 4.5 स्टार दिए।
- वहीं एक यूजर ने लिखा- ‘सर (अक्षय कुमार) क्या मस्त नेगेटिव रोल किया है... पुरा हैवानियत लोडिंग और वह हंसी। पॉवरफुल परफॉर्मेंस लोड हो रहा है।’
- वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी और उनके किरदार से जुड़ी हर चीज असाधारण लगती है।’
Sir kay mast negative role kiya hai...— FaN oF AkShAy KuMaR (@SinghRowdysingh) August 25, 2026
Pura Haiwaaniyat loading & that laugh 👌
Powerful performance loading @priyadarshandir jii 🙏🙏 #Haiwaan #HaiwaanTrailer https://t.co/7qprDiJpx6
Akshay Kumar in & as HAIWAAN 🔥— Bhushan Khiladi (@Bhushanadhau1) August 25, 2026
His body langauge, screen presence and everything about his character looks extraordinary 💥#HaiwaanTrailer #Haiwaan @akshaykumar pic.twitter.com/g5uLgPyybi
Engaging trailer with lots of surprises there— vijay (@Socialite_vijay) August 25, 2026
Look avtar of the #AkshayKumar is amazing with those expressions and smile🔥
Powerful starcast with soulful bgm#Haiwaan #HaiwaanTrailer https://t.co/dmzd6C8Hso
One of the best trailer cut in recent time 🔥— Bhushan Khiladi (@Bhushanadhau1) August 25, 2026
Akshay Kumar vs Saif Ali Khan faceoff gonna be epic 😎 #Priyadarshan has cooked yet again..
Can't wait to witness #Haiwaan in cinemas from 11th September https://t.co/8B76qZfM78
कुछ लोगों ने किया ट्रोल
एक यूजर ने ट्रेलर को ट्रोल करते हुए लिखा- ‘सैफ अली खान फिल्म ‘हैवान’ में अंधे हैं, फिर भी पूरे ट्रेलर में उनकी दाढ़ी सलीके से कटी हुई दिख रही है। अगर वो अंधे हैं तो दाढ़ी कैसे काट रहे हैं? कम से कम ओरिजिनल फिल्म 'ओपम' में तो मोहनलाल जैसा क्लीन शेव दिखा देते।’ वहीं कुछ लोगों ने ओरिजिनल साउथ फिल्म ‘ओप्पम’ से भी इसकी तुलना की।
Saif ali khan is blind in #haiwaan movie, yet his beard is well trimmed in the whole trailer— 🌞 (@Invincible39) August 25, 2026
How is he trimming beard if he is blind?
At least original movie opam me mohanlal jaisa clean shave to dikha dete 😂 pic.twitter.com/F7r4K5Mi5j
Dialogue bhi copy paste 🤣— Mr SP (@Lonely_prabh) August 25, 2026
Mr. Remake kumar is back with another disaster #Haiwaan https://t.co/VQaBEPukc6 pic.twitter.com/maZE8QtjA8
#Haiwaan Scene by Scene Oppam😳— Morvin Edward (@morvinedward) August 25, 2026
Malayalam to Hindi
Lalettan to Siaf
Samuthirakani to Akshay
Nedumudy Venu to Boman Irani
Other than that its ditto Oppam🤝
Be like #Priyadarshan make one movie & spread it all over India🥳
Im especially interested to see the Police Station… pic.twitter.com/nEU2K28s1Q
- बता दें कि फिल्म 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे।
- इससे पहले इनकी जोड़ी को फिल्म 'टशन' में देखा गया था।
- इस फिल्म में बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।
- फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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