यश की 'टॉक्सिक' फिल्म की रिलीज से पहले आया बंगलूरू कोर्ट का आदेश; मेकर्स ने दायर की थी याचिका; जानिए क्या कहा?

फिल्म 'टॉक्सिक' के बार में

यश ही इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। यश के साथ कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। उनके अलावा हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। फिल्म में जबर्दस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म की कहानी 1940 और 1970 के दशक के बीच गोवा पर आधारित है।