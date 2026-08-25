आंखों पर पट्टी बांध गुमशुदा बच्ची को खोजने निकलीं तापसी पन्नू; 'गांधारी' का ट्रेलर जारी, कब रिलीज होगी फिल्म?

बच्ची को खोजने निकलीं तापसी पन्नू

ट्रेलर की शुरुआत तापसी और एक बच्ची के साथ होती है। तापसी आंखों पर पट्टी बांधे छुपन-छिपाई खेल रही हैं। बैकग्राउंड में एक बेहद प्यारी इमोशनल कविता सुनाई देती है। अगले दृश्य में बिटिया मिष्टी के साथ तापसी ट्रेन से यात्रा करती हैं और इसी दौरान उनकी बच्ची का अपहरण हो जाता है।

काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलता। मगर, मां का दिल हार नहीं मानता। इस बार तापसी आंखों पर पट्टी बांध बच्ची को ढूंढने के मिशन पर निकलती हैं।

दरअसल, ट्रेलर में दिखाया गया है कि तापसी पर भी हमला होता है और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मगर, वे खास प्रशिक्षण लेती हैं और बच्ची की तलाश में निकलती हैं।

