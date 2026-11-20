विज्ञापन

दरअसल, एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहिद अपनी गाड़ी की ओर जाते दिख रहे हैं। इस बीच उनके पास एक छोटा फैन आ जाता है और उन्हें रोककर कहता है, 'हाथ मिलाओ ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।' इसके बाद शाहिद रुककर उससे हाथ मिलाते हैं।इसके बाद जब एक्टर गाड़ी में बेठने लगते हैं, तो फिर फैन उन्हें रोकता हुआ पैसे की मांग करता है और कहता है कि वो शाहिद का बहुत बड़ा फैन है, उनकी हर फिल्म थिएटर में देखता है, कुछ पैसे दे दो। फैन की इन हरकतों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।