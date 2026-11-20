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अभिनेता अंजिक्य देव ने इसके तीसरे पार्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेकर्स इस फिल्म को तीन की जगह 5 भागों में बनाना चाहें, तो उन्हें बेहद खुशी होगी।हाल ही में इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अंजिक्य देव से पूछा गया कि क्या 'रामायण' का तीसरा भाग भी बनने वाला है? इस पर अभिनेता ने कहा, 'मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।'हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अगर मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई है, तो उन्हें इससे बहुत खुशी होगी। अभिनेता ने कहा, 'अगर मेकर्स में से किसी ने ऐसा कहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इससे मेरा किरदार भी और बड़ा हो जाएगा। मैं इसका स्वागत करूंगा। मेरा मतलब है कि 3 भाग ही क्यों? उन्हें इसे 5 भागों में बनाना चाहिए।'