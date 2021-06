वर्ड गेम: 'लोकी' ने बताया इंडिया मतलब SRK, किंग खान ने पूछा- ये कोई शरारत तो नहीं

हॉलीवुड में बनने वाली फिल्में और वेब सीरीज भारत में भी खूब पसंद की जाती है। वहीं हॉलीवुड के दिग्गज सितारे भी ये बात जानते हैं कि भारत में उनकी फैन फालोइंग काफी ज्यादा है। हाल ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वेब सीरीज 'लोकी' रिलीज हुई है जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया। शरारत के देवता लोकी का किरदार निभाने वाले टॉम हिडल्सटन एक बार फिर अपने इस मजेदार किरदार को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें 'लोकी' फेम टॉम वर्ड एसोसिएशन गेम खेलते नजर आए। जब टॉम से पूछा गया कि वो भारत को लेकर क्या सोचते हैं? तो टॉम ने झट से कहा 'शाहरुख खान'। इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड शब्द आने पर एक बार फिर शाहरुख खान का नाम लिया। अब बॉलीवुड के किंग खान यानि शाहरुख खान ने इस क्लिप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शाहरुख ने एक ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है।

You are kind, God of Mischief... hope there’s no mischief behind this claim though. Lots of love Tom and can’t wait to binge Loki!!! Starting now- Ep 1! https://t.co/MFTJBHCtJu