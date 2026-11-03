किंग: रिलीज से पहले ही फिल्म ने की करोड़ों की कमाई, जानें बजट, डायरेक्टर की फीस और OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी

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रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़ रुपये

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' ने सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही 665 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सेकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूशन, ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के जरिए यह बड़ी रकम हासिल की है। हालांकि, फिल्म को मुनाफे का सौदा बनने के लिए दुनियाभर में करीब 800 करोड़ रुपये की कमाई करनी पड़ सकती है। विज्ञापन



फिल्म की प्री-रिलीज कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का है। रिपोर्ट के मुताबिक, फर्स फिल्म्स (Phars Films) ने 175 करोड़ रुपये की मिनिमम गारंटी पर फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं। विज्ञापन विज्ञापन



बताया जा रहा है कि किसी भारतीय फिल्म के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी ओवरसीज मिनिमम गारंटी डील है। इससे पहले किसी भारतीय फिल्म की ऐसी डील 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' ने सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही 665 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सेकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूशन, ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के जरिए यह बड़ी रकम हासिल की है। हालांकि, फिल्म को मुनाफे का सौदा बनने के लिए दुनियाभर में करीब 800 करोड़ रुपये की कमाई करनी पड़ सकती है।फिल्म की प्री-रिलीज कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का है। रिपोर्ट के मुताबिक, फर्स फिल्म्स (Phars Films) ने 175 करोड़ रुपये की मिनिमम गारंटी पर फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं।बताया जा रहा है कि किसी भारतीय फिल्म के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी ओवरसीज मिनिमम गारंटी डील है। इससे पहले किसी भारतीय फिल्म की ऐसी डील 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' रिलीज से पहले ही जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है और फैंस में शाहरुख की वापसी को लेकर काफी क्रेज है। जानिए फिल्म ने रिलीज से पहले कितनी कमाई कर ली है।

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इस प्लेटफॉर्म ने खरीदे ओटीटी राइट्स

वहीं, भारत में फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पेन मरुधर ने 250 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा फिल्म को नॉन-थिएट्रिकल राइट्स से भी अच्छी रकम मिली है। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के ओटीटी राइट्स 150 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। वहीं, सैटेलाइट राइट्स से 25 करोड़ और म्यूजिक राइट्स से 65 करोड़ रुपये मिले हैं।

नेटफ्लिक्स की डील में रखी गई है खास शर्त

फिल्म के ओटीटी राइट्स की डील में एक खास शर्त भी रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स के साथ हुई इस डील में थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से जुड़ी शर्त शामिल है।



यानी सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहता है, इसके आधार पर ओटीटी राइट्स की अंतिम कीमत में बदलाव हो सकता है। अगर सामने आए सभी आंकड़े सही साबित होते हैं, तो फिल्म की कुल प्री-रिलीज कमाई 665 करोड़ रुपये हो जाती है।

