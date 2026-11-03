रामायण: साड़ी में छाईं आलिया भट्ट, रकुल-काजल से सनी देओल तक; फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर में पहुंचे ये सितारे

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इस इवेंट में रणबीर कपूर की पत्नी और अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी सास नीतू कपूर के साथ पहुंचीं। दोनों अपने शानदार अंदाज में नजर आईं। आलिया ने इस खास मौके के लिए हल्के समुद्री नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। इसके साथ उन्होंने हॉल्टर नेक डिजाइन वाला हैवी वर्क ब्लाउज कैरी किया।वहीं, नीतू कपूर भूरे रंग के मॉडर्न आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने काउल नेक टॉप के साथ वाइड लेग ट्राउजर पहना था।प्रीमियर में रवि दुबे, उनकी पत्नी सरगुन मेहता और उनका परिवार साथ दिखा। बता दें कि रवि फिल्म में राम के भाई लक्ष्मण का किरदार निभाते दिखेंगे ।अभिनेत्री काजल अग्रवाल ब्लैक कलर की खूबसूरत स्ट्रैपलेस ड्रेस में नजर आईं। उनकी ड्रेस पर सिल्वर रंग की चमकदार डिटेलिंग थी, जिसने उनके लुक को और खास बना दिया। वे साथ में अपने बच्चे को भी लेकर आईं। बता दें कि फिल्म 'रामायण' में वह रावण की रानी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं।अभिनेता सनी देओल व्हाइट कलर के शानदार सूट में नजर आए। इसके साथ उन्होंने लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक सनग्लासेस पहने। उनका अंदाज काफी रॉयल लग रहा था।रकुल प्रीत सिंह ब्लैक कलर के एम्बेलिश्ड ब्लेजर और मैचिंग वाइड लेग ट्राउजर में नजर आईं। वहीं, जैकी भगनानी ने ब्लैक शर्ट और मैचिंग पैंट पहनी। दोनों का ऑल ब्लैक लुक काफी शानदार था। ‘रामायण’ में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी।अभिनेत्री लारा दत्ता ने इस इवेंट के लिए टील ब्लू कलर का खूबसूरत आउटफिट चुना। उन्होंने मैचिंग स्कर्ट के साथ साटन फिनिश वाला लॉन्ग टॉप पहना। इसके साथ गोल्डन जूलरी ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। फिल्म में लारा दत्ता रानी कैकेयी के रोल में नजर आएंगी।वहीं साक्षी मलिक ने ब्लू और व्हाइट चेक प्रिंट वाला स्लीवलेस टॉप पहना। इसके साथ उन्होंने लाइट ब्लू डेनिम जींस कैरी की। उनका यह लुक काफी स्टाइलिश और खूबसूरत था।अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने इस खास मौके पर ब्लैक कलर का क्लासिक कुर्ता सेट पहना। वे अपने परिवार के साथ फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे। फिल्म में विवेक विद्युतजिह्वा का रोल निभा रहे हैं, जो एक राक्षस राजकुमार और शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) के पति हैं।