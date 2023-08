बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का क्रेज दर्शकों के बीच छाया हुआ है। एक तरफ जहां फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं उन्हें फिल्म के नए गाने 'नॉट रमैया वस्तावैया' का भी इंतजार था, जो आखिरकार आज खत्म हो चुका है। इस बीच शाहरुख ने आस्क एसआरके सेशन में जवान के ट्रेलर की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। साथ ही अभिनेता ने ट्रेलर को भव्य तरीके से रिलीज करने की योजना भी बना डाली है।

जवान के ट्रेलर को रिलीज करने के लिए चेन्नई जाएंगे किंग खान

किंग खान के फैंस बड़ी ही बेसब्री से जवान के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। अब शाहरुख खान ने आस्क एसआरके सेशन में खुद इसके ट्रेलर की डेट को कंफर्म कर दिया है। शाहरुख ने कंफर्म करते हुए बताया है कि जवान का ट्रेलर 31 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। खबर आ रही है कि किंग खान भव्य तरीके से फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और इसके लिए वह चेन्नई भी जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

Vanakkam Chennai, I am coming!!! All the Jawans - girls & boys at Sai Ram Engineering College be ready... I am excited to meet you all! Might even do some tha tha thaiya if asked. See you tomorrow 3PM onwards. pic.twitter.com/1VjoX2xhNE