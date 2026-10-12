संजय दत्त: एक्टर ने ‘हनुमान अंश’ को सराहा, अनुप्रिया नागर संग फोटो साझा कर बोले- मुझे तुम पर बहुत गर्व है

फिल्म 'हनुमान अंश' ने सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई की। अब आम दर्शकों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी इस फिल्म के बड़े फैन बन चुके हैं। हाल ही में अभिनेता संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर की जमकर तारीफ की।

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अनुप्रिया नागर पर क्या बोले संजय?

संजय दत्त ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ की 21 वर्षीय निर्माता अनुप्रिया नागर की प्रशंसा की। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी और अनुप्रिया की तस्वीर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, ‘मैंने कई फिल्में बनते-बिगड़ते देखी हैं, और कुछ ने इतिहास रचा है। लेकिन महज 21 साल की उम्र में तुमने हनुमान अंश के लिए जो हासिल किया है, वह वाकई सराहनीय है। एक छोटी फिल्म को इतनी बड़ी फिल्म में बदलने के लिए जुनून चाहिए होता है, और जिस तरह से तुमने सभी के आशीर्वाद से लोगों को एकजुट किया है, वह लाजवाब है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, बच्चे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगा। तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है।'