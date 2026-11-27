'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में शोभिनव ने बताया कि वह फिल्म 'हनुमान अंश' से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे। वह फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को असिस्ट कर रहे थे।उस समय निर्देशक नीम करोली बाबा के किरदार के लिए सही अभिनेता की तलाश कर रहे थे। उन्हें कोई ऐसा कलाकार नहीं मिल रहा था, जो इस किरदार में फिट बैठ सके। ऐसे में उन्होंने शोभिनव को यह भूमिका निभाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि शोभिनव का चेहरा नीम करोली बाबा से मिलता-जुलता है।

शाहरुख खान ने की तुलना

फिल्म में अचानक मुख्य भूमिका मिलने पर शोभिनव ने शाहरुख खान का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान भी अपने पहले टीवी शो 'फौजी' में शुरुआत में एक छोटे किरदार के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें शो का मुख्य किरदार मिल गया।



शोभिनव ने कहा, 'शाहरुख खान की कहानी ऐसी है कि वह 'फौजी' सीरीज में एक छोटा किरदार निभा रहे थे। शो में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता के पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट था। वह निर्देशक के बेटे थे। इसके बाद शाहरुख खान को 'फौजी' का हीरो बना दिया गया। कभी-कभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने मुझसे कहा कि तुम ही इसके हीरो हो।'



अभिनेता ने आगे कहा कि जिंदगी में होने वाले ऐसे बदलावों के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया, 'कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनके बारे में पहले से सोचा नहीं जाता। उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैं पैसे कमा रहा था और मेरा काम भी चल रहा था। शायद कोई दैवीय शक्ति मेरी जिंदगी की परिस्थितियां बदल रही थी।'