फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Salman Khan Towers High Rise In Chandigarh To Be Named After bollywood Superstar

सलमान खान टावर: क्या सुपरस्टार के नाम पर रखा जाएगा ऊंची इमारत का नाम? सैटेलाइट टाउन जैसा दिख सकता है प्रोजेक्ट

Wed, 07 Oct 2026 12:09 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 07 Oct 2026 12:09 AM IST
सार

Salman Khan: खबर है कि चंडीगढ़ में बनने वाली एक नई ऊंची इमारत का नाम सलमान खान के नाम पर रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को मुंबई में होने की उम्मीद है।
 

विज्ञापन
Salman Khan Towers High Rise In Chandigarh To Be Named After bollywood Superstar
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ में एक नई ऊंची इमारत बन रही है, जिसका नाम सलमान खान के नाम पर रखे जाने की चर्चा है। इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस एक टाउनशिप जैसी होगी। यह एक सैटेलाइट टाउन जैसी दिख सकती है।
विज्ञापन
Trending Videos

क्या हो सकता है नाम?
फिल्मों के इतिहास में शायद यह पहली बार है, जब किसी भारतीय फिल्म सुपरस्टार के नाम पर एक रिहायशी इमारत का नाम रखा जा रहा है। इस इमारत के लिए तीन नाम रजिस्टर कराए गए हैं। खबर है कि इसे एसके टावर्स, द सलमान टावर्स या सलमान खान टावर्स कहा जा सकता है। या फिर इन तीनों नामों से मिलते-जुलते किसी नाम से जाना जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

Salman Khan Towers High Rise In Chandigarh To Be Named After bollywood Superstar
सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
कब होगी आधिकारिक घोषणा?
इसमें शामिल दो रियल एस्टेट कंपनियों में से एक स्थानीय बिल्डर है और दूसरी विदेशी कंपनी है। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक इसकी घोषणा गुरुवार को मुंबई में हो सकती है। 

सलमान खान: अभिनेता ने भाजपा के युवा नेता को बुलाया अपने घर, किया ऐसा व्यवहार; सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

विज्ञापन

'बिग बॉस 20' में सलमान ने कटरीना का किया बचाव 
सलमान हाल ही में 'बिग बॉस 20' में शर्टलेस दिखने और अपने लुक को लेकर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करने की वजह से चर्चा में थे। उसी सेगमेंट के दौरान, उन्होंने कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद बढ़े वजन पर की गई टिप्पणियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया और अभिनेत्रियों की आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी की आलोचना की।

Salman Khan Towers High Rise In Chandigarh To Be Named After bollywood Superstar
सलमान खान - फोटो : X @salmankhan
सलमान खान का वर्कफ्रंट
  • सलमान खान की अगली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' है, जिसे अपूर्व लाखिया ने निर्देशित किया है।
  • इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है।
  • इस प्रोजेक्ट का शुरुआती नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, लेकिन बाद में इसकी कहानी और नाम बदल दिए गए।
  • अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।
  • सलमान की एक और फिल्म पाइपलाइन में है, जिसका अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। 
  • इसे वामशी पेडिपल्ली निर्देशित कर रहे हैं। दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। 
  • इसमें नयनतारा फीमेल लीड रोल में होंगी, जबकि अरविंद स्वामी के विलेन का रोल निभाने की चर्चा है। 
  • यह फिल्म ईद 2027 में रिलीज होने वाली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed