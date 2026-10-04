{"_id":"6ac5405f31e705e446089158","slug":"salman-khan-towers-high-rise-in-chandigarh-to-be-named-after-bollywood-superstar-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सलमान खान टावर: क्या सुपरस्टार के नाम पर रखा जाएगा ऊंची इमारत का नाम? सैटेलाइट टाउन जैसा दिख सकता है प्रोजेक्ट","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन चंडीगढ़ में एक नई ऊंची इमारत बन रही है, जिसका नाम सलमान खान के नाम पर रखे जाने की चर्चा है। इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस एक टाउनशिप जैसी होगी। यह एक सैटेलाइट टाउन जैसी दिख सकती है।

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क्या हो सकता है नाम?

फिल्मों के इतिहास में शायद यह पहली बार है, जब किसी भारतीय फिल्म सुपरस्टार के नाम पर एक रिहायशी इमारत का नाम रखा जा रहा है। इस इमारत के लिए तीन नाम रजिस्टर कराए गए हैं। खबर है कि इसे एसके टावर्स, द सलमान टावर्स या सलमान खान टावर्स कहा जा सकता है। या फिर इन तीनों नामों से मिलते-जुलते किसी नाम से जाना जा सकता है।

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'बिग बॉस 20' में सलमान ने कटरीना का किया बचाव

सलमान हाल ही में 'बिग बॉस 20' में शर्टलेस दिखने और अपने लुक को लेकर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करने की वजह से चर्चा में थे। उसी सेगमेंट के दौरान, उन्होंने कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद बढ़े वजन पर की गई टिप्पणियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया और अभिनेत्रियों की आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी की आलोचना की।