एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' गाने ने दुनियाभर में देश का गौरव बढ़ाया है। फिल्म को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग की केटैगरी में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही यह गाना ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इस गाने के कंपोजर और गीतकार एमएम कीरावानी और सुभाष चंद्रबोस को हैदराबाद में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन ने कीरावानी और चंद्रबोस को सम्मानित किया है।

#WATCH | Telangana Governor Tamilisai Soundararajan felicitates #GoldenGlobes award-winning & #Oscars nominated 'Naatu Naatu' song's composer & lyricist - MM Keeravani and Chandrabose - at the #RepublicDay function in Hyderabad. pic.twitter.com/F5WaoWEn4i