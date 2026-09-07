असुर 3: संदीपा धर ने शुरू की वेब सीरीज की शूटिंग, तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी; पोस्ट में क्या है खास?

'असुर सीजन 3' की कास्ट

ओटीटी की पॉपुलर सीरीज 'असुर’ के तीसरा भाग की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सीरीज की कास्ट में अरशद वारसी और बरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं सीरीज में श्वेता बसु प्रसाद और अहसास चन्ना भी अहम किरदारों में नजर आ सकती है। सीरीज का निर्देशन गौरव शुक्ला ने किया है। यह सीरीज पौराणिक कथाओं, मनोविज्ञान और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अनोखे मेल के लिए जानी जाती है।