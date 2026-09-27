{"_id":"6ab95cc2731b6d070b0db1de","slug":"ranbir-kapoor-birthday-special-why-he-was-fighting-with-father-and-how-he-came-in-the-films-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणबीर कपूर @44: कैसे बने बॉलीवुड के रॉकस्टार? पापा की परछाई से अपनी पहचान बनाने तक; कैसा रहा अभिनेता का सफर?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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अमेरिका से की पढ़ाई

28 सितंबर 1982 के जन्मे रणबीर कपूर दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री नीतू कपूर के बेटे हैं। वह दिग्गज अभिनेता राज कपूर के पोते हैं। उन्होंने अमेरिका में मौजूद स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म-मेकिंग और मेथड एक्टिंग की पढ़ाई की। विज्ञापन हिंदी सिनेमा के जिन नए कलाकारों ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई है, उसमें रणबीर कपूर का भी नाम शामिल है। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी छवि ऐसे कलाकार की बनाई है, जो कई तरह के किरदार निभा सकता है। फिल्मों में आने से पहले उनका अपने पिता के साथ रिश्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। कपूर खानदान से होने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में अपना नाम कमाने में काफी मेहनत करनी पड़ी।

पिता से थे उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते

रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला' में बेटे के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक उन्होंने अपने बेटे से जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाई थी। वह चाहते थे कि रणबीर कपूर उनका सम्मान करें। वह अक्सर रणबीर से कहते थे 'मैं तुम्हारा बाप हूं, दोस्त नहीं।' इसी वजह से रणबीर कपूर अपने पिता से बचपन से डरते थे।



रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला' में बेटे के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक उन्होंने अपने बेटे से जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाई थी। वह चाहते थे कि रणबीर कपूर उनका सम्मान करें। वह अक्सर रणबीर से कहते थे 'मैं तुम्हारा बाप हूं, दोस्त नहीं।' इसी वजह से रणबीर कपूर अपने पिता से बचपन से डरते थे।

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पिता से दो बार पड़ी मार

बचपन में रणबीर कपूर अपने पिता से दो बार पिट चुके हैं। एक बार वह जूते पहनकर मंदिर में चले गए थे। इसलिए उनके पिता ने नाराज होकर उनको तमाचा मारा था। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 12 साल के थे, तब उनके साथ यह घटना हुई थी।



एक दूसरा मौका था जब पिता से रणबीर कपूर को मार पड़ी थी। बचपन में अभिनेता अक्सर अपनी बड़ी बहन रिद्धिमा कपूर को परेशान करते थे। वह उनके साथ मारपीट किया करते थे। एक बार रिद्धिमा कपूर ने रणबीर कपूर की पिता से शिकायत कर दी। इसके बाद रणबीर कपूर की पिटाई हो गई। यह घटना तब हुई थी जब वह 9 साल के थे।



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पिता ने छीनी गाड़ी

रणबीर कपूर भले कपूर खानदान के बेटे थे, मगर उनके पिता चाहते थे कि वह जमीन से जुड़े रहें और अपने बल पर कुछ करें। यही वजह थी कि जब रणबीर कपूर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके पिता उनके लिए खर्चा से ज्यादा पैसा नहीं भेजते थे। बताया जाता है कि जब वह अमेरिका से लौटे तब उनके पिता ने उनसे गाड़ी छीन ली थी। इसकी वजह यह थी कि ऋषि कपूर चाहते थे कि रणबीर कपूर अपने दम पर कुछ करें।



बेटे की फिल्मों से खुश नहीं थे ऋषि कपूर

ऐसा नहीं है कि रणबीर के पिता सिर्फ बचपन में ही उनसे नाराज थे। बल्कि जब रणबीर जवान हो गए, तब भी उनके पिता उनसे बहुत खुश नहीं थे। रणबीर कपूर ने जब फिल्म 'वेक अप सिड' और 'रॉकेट सिंह' में काम किया, तो उनके पिता को ये फिल्में पसंद नहीं आईं। उनके मुताबिक ये फिल्में बहुत सीमित दर्शकों के लिए हैं।



हालांकि बाद में ऋषि कपूर, रणबीर कपूर की अदाकारी के कायल हुए। उन्होंने उनकी अदाकारी की काफी तारीफ भी की। ऋषि कपूर जब बीमार हुए थे और अमेरिका में अपना इलाज करा रहे थे, तब पिता और बेटे के बीच रिश्ते काफी बेहतर हुए थे।





फिल्मों में कैसे आए रणबीर कपूर?

रणबीर कपूर, कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उन्हें फिल्मों में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही शॉर्ट फिल्म पैशन टू लव (2002) का निर्देशन किया था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'इंडिया 1964' में अभिनय किया था। रणबीर कपूर ने बॉलीवुड फिल्म 'आ अब लौट चलें' (1999) और 'ब्लैक' (2005) में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। साल 2007 में उन्होंने फिल्म 'सांवरिया' से बतौर अभिनेता बॉलीवुड में डेब्यू किया।



इन फिल्मों से मिली पहचान

साल 2009 में रणबीर कपूर ने फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। रणबीर कपूर को सबसे ज्यादा पहचान फिल्म 'रॉकस्टार' (2011) से मिली। उनके करियर में सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में 'बर्फी' (2012) शामिल है। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' हिट रही। रणबीर की फिल्में 'संजू (2018)' और 'एनिमल (2023)' दर्शकों को खूब पसंद आईं। रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (2022) काफी चर्चा में रही। आलोचकों की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। जल्द ही वह नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का हिस्सा होंगे।

