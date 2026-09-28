जमुई नाबालिग प्रकरण: 'लड़कियों आप पिस्तौल चलाना सीखिए'; दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता

खुशबू पाटनी ने वीडियो शेयर कर दिया डेमो

खुशबू पाटनी ने वीडियो में एयर पिस्तौल का डेमो भी दिखाया। इसी के साथ उन्होंने लड़कियों से आसपास की किसी शूटिंग रेंज में सही ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। उन्होंने पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर लिखा है, 'सिर्फ आत्मरक्षा के लिए। यह कोई खिलौना नहीं है। चाहे यह असली हो या नकली, आपको इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। 177 एयर पिस्टल ग्लॉक 17 जेन 4, सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए'।