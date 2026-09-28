जमुई नाबालिग प्रकरण: 'लड़कियों आप पिस्तौल चलाना सीखिए'; दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता
Khushboo Patani On Girls Safety: अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशूब पाटनी ने महिला सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने लड़कियों को सुझाव दिया है कि वे पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लें।
विस्तार
बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की और उसके साथी के साथ हुई छेड़छाड़ व मारपीट की घटना पर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने चिंता जताई। उन्होंने समाज के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को पिस्तौल चलाना सीखने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने एयर पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया है।
दिशा ने आत्मरक्षा सीखने को किया प्रेरित
दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी भारतीय सेना में बतौर अधिकारी सेवाएं दे चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए महिलाओं से कम्प्रैस्ड-गैस एयर पिस्तौल का इस्तेमाल करके आत्मरक्षा सीखने की अपील की है। बिहार के जमुई जिले में हुई घटना के बाद उन्होंने यह सुझाव दिया है।
खुशबू पाटनी ने वीडियो शेयर कर दिया डेमो
खुशबू पाटनी ने वीडियो में एयर पिस्तौल का डेमो भी दिखाया। इसी के साथ उन्होंने लड़कियों से आसपास की किसी शूटिंग रेंज में सही ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। उन्होंने पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर लिखा है, 'सिर्फ आत्मरक्षा के लिए। यह कोई खिलौना नहीं है। चाहे यह असली हो या नकली, आपको इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। 177 एयर पिस्टल ग्लॉक 17 जेन 4, सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए'।
क्या था मामला?
खुशबू पाटनी की महिला सुरक्षा को लेकर यह प्रतिक्रिया बीते दिनों 19 सितंबर को बिहार के जमुई जिले में हुई एक घटना पर लोगों के गुस्से के बाद आई हैं। इसमें 10वीं क्लास के दो छात्र एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट से लौटते समय एक ग्रुप द्वारा रोके गए और परेशान किए गए। उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। बाद में इस उत्पीड़न का वीडियो फ़ुटेज ऑनलाइन सामने आया।