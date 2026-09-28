राइड एंड फॉल 2: सहवाग के शो में चले लात-घूसे, शहजाद पूनावाला से भिड़े सिवेट तोमर; दिखाया गया बाहर का रास्ता
Rise And Fall Season 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में शहजाद पूनावाला और शिवेट तोमर के बीच तकरार देखी गई और यह बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई की बात हाथापाई तक पहुंच गई।
विस्तार
'बिग बॉस' हो या 'राइज एंड फॉल' जैसा शो, प्रतिभागियों के बीच बहस और तकरार आम बात है। मगर, 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 में बात बहुत आगे बढ़ गई। शिवेट तोमर ने शहजाद पूनावाला पर हाथ छोड़ दिया। इस झगड़े के बाद शिवेट की घर से छुट्टी कर दी गई। टीवी पर्सनैलिटी सिवेट तोमर का एविक्शन हो गया है।
क्यों हुई शहजाद पूनावाला और सिवेट की फाइट
सिवेट को गेम के एक अहम पड़ाव के दौरान पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला के साथ हुई हाथापाई के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया। दरअसल, शहजाद पूनावाला ने सिवेट को 'डबल स्टैंडर्ड' वाला कह दिया। सिवेट ने शो में कहा था कि वे स्वरा भास्कर से बात नहीं करेंगे। दरअसल, उन्होंने फिल्म 'पद्मावत' के जौहर वाले सीन पर स्वरा की विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए ऐसा कहा था। मगर, फिर वे स्वरा से बात करने लगे। इस पर शहजाद ने तंज कसा। बात बहस से शुरू होते-होते मारपीट तक पहुंच गई।
'अल्टीमेट रूलर' रेस के बाद शुरू हुई तकरार
सिवेट और शहजाद पूनावाला का झगड़ा 'अल्टीमेट रूलर' रेस की घोषणा के बाद हुआ। यह एक ऐसा मुकाबला था, जिससे यह तय होना था कि टॉवर के अंदर सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होगी? 'अल्टीमेट रूलर' गेम के सबसे बड़े फैसले लेता और उस हफ्ते एलिमिनेशन से भी सुरक्षित रहता। लेकिन, रेस शुरू होने से पहले,एक कंटेस्टेंट को मुकाबले से बाहर करना था, क्योंकि रूलर्स को सबसे कमजोर फैसला लेने वाले को चुनना था। इस प्रक्रिया की वजह से सिवेट और शहजाद के बीच लड़ाई हो गई, जबकि दोनों साथ मिलकर खेलने की योजना बनाकर टॉवर में आए थे।
स्वरा और करण ने दिया सिवेट का साथ
सिवेट को सबसे कमजोर फैसला लेने वाला घोषित किए जाने और बाद में शहजाद के साथ हाथापाई होने के बाद शो से बाहर कर दिया गया। इसके बाद स्वरा भास्कर और करण पटेल भी शिवेट के साथ बाहर चले गए। उनका कहना था कि शहजाद के उकसाने की वजह से ही मामला इतना बढ़ गया था।
वोटिंग शुरू होते ही कई रूलर्स ने सिवेट को सबसे कमजोर फैसला लेने वाला बताया। करण पटेल ने शहजाद को अपना टारगेट बनाया। वोटिंग से सिवेट और शहजाद के रिश्तों में आए बदलाव का भी पता चला। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिवेट ने कहा, 'एक डरपोक... वह मेरी पीठ पीछे कहता है कि वह मुझे सपोर्ट करना चाहता है'। शहजाद और तेज प्रताप यादव के लिए उनका संदेश भी उतना ही सीधा था, 'आपकी बात की अहमियत होनी चाहिए'।
शहजाद ने सिवेट पर कसा था तंज
अपने खिलाफ पड़े वोटों की वजह से सिवेट को 'अल्टीमेट रूलर' की रेस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया कि वे उस रूलर का नाम बताएं, जिसे वे सबसे कमजोर फैसला लेने वाला मानते हैं। उन्होंने शहजाद को चुना। फिर शहजाद ने करण का नाम लिया। करण ने स्वरा को चुना और स्वरा ने राज को चुना। इस तरह प्रियंका, तेज प्रताप यादव और इरीना 'अल्टीमेट रूलर' का ताज पाने के लिए पहले तीन दावेदार बन गए। जब पावर इक्वेशन सुलझता हुआ दिख रहा था, तभी सिवेट को स्वरा के साथ बैठे देखा गया। इस पर शहजाद ने तंज कसा।
गरमा-गरमी हाथापाई में बदली
शहजाद ने सिवेट के स्वरा के साथ अचानक बन रहे समीकरण पर सवाल उठाए। इसे डबल स्टैंडर्ड करार दिया। बहस बढ़ गई और सिवेट ने शहजाद की गर्दन पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया। इस दौरान शहजाद घायल हो गए। उनके कपड़े भी फट गए। शो में शारीरिक हिंसा पर सख्त रोक है। ऐसे में सिवेट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और गेम में सिवेट का सफर अचानक खत्म हो गया। बता दें कि इस शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं। 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 हर दिन दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो पर आता है।