राइड एंड फॉल 2: सहवाग के शो में चले लात-घूसे, शहजाद पूनावाला से भिड़े सिवेट तोमर; दिखाया गया बाहर का रास्ता

स्वरा और करण ने दिया सिवेट का साथ

सिवेट को सबसे कमजोर फैसला लेने वाला घोषित किए जाने और बाद में शहजाद के साथ हाथापाई होने के बाद शो से बाहर कर दिया गया। इसके बाद स्वरा भास्कर और करण पटेल भी शिवेट के साथ बाहर चले गए। उनका कहना था कि शहजाद के उकसाने की वजह से ही मामला इतना बढ़ गया था।

वोटिंग शुरू होते ही कई रूलर्स ने सिवेट को सबसे कमजोर फैसला लेने वाला बताया। करण पटेल ने शहजाद को अपना टारगेट बनाया। वोटिंग से सिवेट और शहजाद के रिश्तों में आए बदलाव का भी पता चला। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिवेट ने कहा, 'एक डरपोक... वह मेरी पीठ पीछे कहता है कि वह मुझे सपोर्ट करना चाहता है'। शहजाद और तेज प्रताप यादव के लिए उनका संदेश भी उतना ही सीधा था, 'आपकी बात की अहमियत होनी चाहिए'।