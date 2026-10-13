रामायण: फिल्म से सामने आया ‘जटायु’ का पोस्टर, अलग अंदाज में दिखेगा यह महत्वपूर्ण पात्र; जानें क्या होगा खास?

पोस्टर में क्या है खास?

फिल्म ‘रामायण’ के पोस्टर में जटायु का क्लोज-अप दिखाई देता है, जिसमें उनकी गहरी और प्रभावशाली नज़र खास तौर पर ध्यान खींचती है। वहीं, दूसरे दृश्य में जटायु अपने विशाल पंख फैलाए हुए नज़र आते हैं। ‘धर्म के पंख’ शीर्षक वाला यह पोस्टर जटायु के साहस, दृढ़ संकल्प और सत्य के पक्ष में खड़े होने के उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है।