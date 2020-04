'सलाखों' के पीछे इस तरह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा, लोगों से कहा- आप भी...

फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा आज अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस जश्न में इस बार कोई भी मेहमान शामिल ना हो सकेगा। लॉकडाउन के कारण सभी अपने घरों में कैद हैं। इस सूरत में 'रामू' को अकेले ही इस बार का जन्मदिन मनाना पड़ेगा। अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी अतरंगी पोस्ट के कारण सुर्खियों में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने भी इस मौके को भुनाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। उन्होंने इस मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह अंधेरे में खुद के लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।

Thanks to Corona i am bringing in my tmrws birthday all alone in lockdown singing happy birthday song to myself 😢🙄😫please greet me to cheer me🙏 pic.twitter.com/znsfXVsZML