फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Union Home Minister Amit Shah met the cast of the film Hanuman Ansh based on the life of Baba Neeb Karori

हनुमान अंश: गृह मंत्री से मिली फिल्म की पूरी टीम, अमित शाह ने कामयाबी पर दी शुभकामनाएं

Mon, 21 Sep 2026 03:16 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 21 Sep 2026 03:16 PM IST
सार

Hanuman Ansh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' की कास्ट से मुलाकात की है। 

विज्ञापन
Union Home Minister Amit Shah met the cast of the film Hanuman Ansh based on the life of Baba Neeb Karori
हनुमान अंश की टीम से मिले गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बाबा नीम करौली की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत में यह फिल्म अब तक 272.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की पूरी टीम इसकी कामयाबी से खुश है। इस बीच फिल्म की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने फिल्म की कामयाबी पर शुभकामनाएं दी हैं।
विज्ञापन

Union Home Minister Amit Shah met the cast of the film Hanuman Ansh based on the life of Baba Neeb Karori
हनुमान अंश की टीम ने की सीएम योगी से मुलाकात - फोटो : इंस्टाग्राम @cmoffice_up
सीएम योगी से मिल चुकी है टीम
इससे पहले 9 सितंबर को फिल्म की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं। कैप्शन में लिखा था, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर फिल्म 'हनुमान अंश' के निर्माता-निर्देशक एवं कलाकारों ने शिष्टाचार भेंट की।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Union Home Minister Amit Shah met the cast of the film Hanuman Ansh based on the life of Baba Neeb Karori
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
‘हनुमान अंश’ के बारे में जानकारी 
  • ‘हनुमान अंश’ को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
  • फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार हैं।
  • फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।
  • फिल्म को सिनेपोलिस के जरिए पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।

This Week OTT Release: इंसाफ मांगेंगी अनीत पड्डा, बच्चे की खोज में निकलेंगी परिणीति; इस हफ्ते ओटीटी पर यह खास

विज्ञापन

Union Home Minister Amit Shah met the cast of the film Hanuman Ansh based on the life of Baba Neeb Karori
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
'हनुमान अंश' का कलेक्शन
  • 'हनुमान अंश' ने सबसे पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 लाख रुपये कमाए थे।
  • पहले हफ्ते में इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे। 
  • दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 40 लाख रुपये रही थी।
  • तीसरे हफ्ते में इसने 10.40 करोड़ रुपये कमाए थे।
  • चौथे हफ्ते में इसकी कमाई में उछाल आया और इसने 61 करोड़ रुपये कमाए।
  • पांचवे हफ्ते में इसने रिकॉर्ड 90 करोड़ रुपये कमाए। 
  • छठे हफ्ते इसने 80 .25 करोड़ रुपये कमाए थे।
  • बीते कल इसने 13.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
  • आज 46वें दिन इसने खबर लिखे जाने तक 82 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।
  • फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 272.70 करोड़ रुपये हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed