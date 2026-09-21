हनुमान अंश: गृह मंत्री से मिली फिल्म की पूरी टीम, अमित शाह ने कामयाबी पर दी शुभकामनाएं

बाबा नीम करौली की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत में यह फिल्म अब तक 272.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की पूरी टीम इसकी कामयाबी से खुश है। इस बीच फिल्म की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने फिल्म की कामयाबी पर शुभकामनाएं दी हैं।

सीएम योगी से मिल चुकी है टीम

इससे पहले 9 सितंबर को फिल्म की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं। कैप्शन में लिखा था, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर फिल्म 'हनुमान अंश' के निर्माता-निर्देशक एवं कलाकारों ने शिष्टाचार भेंट की।'