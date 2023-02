राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि राखी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आदिल को गिरफ्तार किया गया था। अब अंधेरी कोर्ट ने आदिल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबरों के मुताबिक आदिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

Mumbai | Adil Durrani who was arrested by Oshiwara police after a woman actor filed an FIR against him sent to judicial custody by the Andheri court