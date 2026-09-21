द वन: क्यों विवाद में फंसी सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म? चोरी के लगे आरोप; सिंगर ने दी कानूनी एक्शन की चेतावनी

बोले- 'मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है'

सरगम वीडियो में कह रहे हैं कि मेकर्स ने ट्रेलर में उनके गाने का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति लिए किया है। सिंगर ने फिल्म की टीम से अपील की है कि वे इस गाने को या तो हटा लें, अन्यथा वे कानूनी रूप से कदम उठाएंगे। सरगम ने पोस्ट के साथ लिखा है, 'फिल्म 'द वन' से मेरा गाना हटाया जाए। हाल ही में मैंने 'द वन' का ट्रेलर देखा। इसमें मेरे ओरिजिनल गाने का इस्तेमाल मेरी बिना इजाजत या सहमति के किया गया है। मैंने ट्रेलर या इसके प्रमोशन में अपने म्यूजिक के इस्तेमाल की कोई इजाजत नहीं दी है। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इस काम के लिए पहले ही एक बड़े म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है।