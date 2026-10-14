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नाना पाटेकर: प्रार्थना सभा में तुकाराम मुंढे के साथ शामिल हुए ये सितारे, दिवंगत अभिनेता को दी श्रद्धांजलि

Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
सार

Nana Patekar Prayer Meet: अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से निधन हो गया था। आज उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां फिल्मी जगत के कई सितारे शामिल हुए। 

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Nana Patekar Prayer Meet Varsha Usgaonkar Shivaji Satam Among Other Celebs Pay Tribute To The Late Actor
नाना पाटेकर की प्रार्थना सभा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक का माहौल है। उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रार्थना सभा में पहुंचे कलाकारों ने भी दिवंगत अभिनेता को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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प्रार्थना सभा में पहुंचे ये कलाकार
फिल्म जगत के दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में कई कलाकार पहुंचे। महाराष्ट्र एफडीए (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने भी नाना पाटेकर की प्रार्थना सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 

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वर्षा उसगांवकर और शिवाजी साटम भी हुए शामिल
इस दौरान अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर और अभिनेता शिवाजी साटम भी नजर आए। दोनों कलाकारों ने प्रार्थना सभा में पहुंचकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।

 

 

 

 

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नाना पाटेकर का निधन 

  • बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का 8 अक्तूबर को निधन हो गया था। 
  • हाल ही में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मौत का कारण दिल की धमनी में खून का थक्का जमना बताया गया।
  • एक्टर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से सिर्फ जैकी श्रॉफ,अनीस बज्मी, मेहुल कुमार, अनिल शर्मा और साजिद नाडियाडवाला शामिल हुए थे। 
  • वहीं मराठी इंडस्ट्री से अभिनेता मकरंद अनासपुरे, प्रसाद ओक, गायक राहुल देशपांडे और सुरेश वाडकर भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।

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