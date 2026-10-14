नाना पाटेकर: प्रार्थना सभा में तुकाराम मुंढे के साथ शामिल हुए ये सितारे, दिवंगत अभिनेता को दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक का माहौल है। उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रार्थना सभा में पहुंचे कलाकारों ने भी दिवंगत अभिनेता को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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