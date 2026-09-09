{"_id":"6aa14a26fbdf28d2b6011b76","slug":"deepika-s-pregnancy-photos-go-viral-on-dua-s-birthday-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुआ के बर्थडे पर वायरल हुईं दीपिका की प्रेग्नेंसी फोटोज","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर जल्द ही फिर से किलकारी गूंजने वाली है। यह खूबसूरत जोड़ी अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली है। दीपिका और रणवीर के एक बिटिया दुआ हैं, जो आज 08 सितंबर को दो साल की हुई हैं। दुआ के जन्मदिन पर कपल ने मैटरनिटी शूट कराया है और फोटोज साझा किए हैं।



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